В России отзывают 29 тысяч Kia Sportage из-за проблем с системой ABS/ESC

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ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель корейского автоконцерна в России, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, передает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Как уточняется, отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах. В ряде случаев в них замыкает электрическая цепь блока ABS/ESC, что может вызвать в итоге пожар.

Как уточнили в ведомстве, на всех машинах заменят мультипредохранители системы ABS и крышки блока предохранителей. Владельцев автомобилей уведомят по отзыве с помощью почты или телефона, автомобиль им надо будет отвезти в ближайший дилерский центр.

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