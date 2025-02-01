Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +1, -1°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
2 февраля в регионе местами небольшие осадки, до +2°С
Отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах.
В России отзывают 29 тысяч Kia Sportage из-за проблем с системой ABS/ESC
Опытный врач-кардиолог Ольга Пронская на сегодняшний день ведет амбулаторный прием пациентов в поликлинике микрорайона Южный город.
В 2024 году в Волжскую районную клиническую больницу трудоустроились 37 медицинских работников
По результатам соревнований формируется состав спортивной сборной команды Самарской области для участия в соревнованиях ПФО и всероссийского уровня.
31 января и 1 февраля в Самаре  проходят региональные чемпионат и первенство по спортивной гимнастике
Спортсменки соревновались скоростно-силовых и технических дисциплинах в трех возрастных категориях: девочки, девушки и юниорки.
В Самаре состоялось первенство Самарской области по роуп скиппингу
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
В России начали учить на курьеров
В России начали учить на курьеров
Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России отзывают 29 тысяч Kia Sportage из-за проблем с системой ABS/ESC

1 февраля 2025 17:22
154
Отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах.

ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель корейского автоконцерна в России, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, передает РИА Новости со ссылкой на  Росстандарт.

Как уточняется, отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах. В ряде случаев в них замыкает электрическая цепь блока ABS/ESC, что может вызвать в итоге пожар.

Как уточнили в ведомстве, на всех машинах заменят мультипредохранители системы ABS и крышки блока предохранителей. Владельцев автомобилей уведомят по отзыве с помощью почты или телефона, автомобиль им надо будет отвезти в ближайший дилерский центр.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
308
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
295
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
462
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
420
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
410
Весь список