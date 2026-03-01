В России ограничили использование иностранных слов на вывесках и в названиях ЖК

В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. Текст соответствующего закона доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации", - говорится в документе.

Дополнительно могут применяться государственные языки республик или иные языки народов РФ. Однако приведенная на них информация должна полностью соответствовать данным на русском.

При этом допускается использование без перевода вывесок и слов, которые являются зарегистрированными товарными знаками или фирменными наименованиями.

Установлено также, что возводящиеся жилые комплексы отныне можно называть исключительно с использованием кириллицы, пишет РГ.