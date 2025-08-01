В России обяжут владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком, пишет РТ.

Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон обязывает владельцев земельных участков планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению опасных видов чужеродных растений.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев в беседе с RT рассказал, что федеральный закон, принятый в июле 2025 года, не устраняет действующие региональные нормативные акты о борьбе с борщевиком, а встраивает новую обязанность в систему публичного земельного контроля.