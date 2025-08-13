117

В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", — рассказали там.

Мошенники чаще всего звонят через Telegram и WhatsApp. Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

Владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия.