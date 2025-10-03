В Роскачестве дали советы зумерам по поиску работы

Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.49
EUR 95.34
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Роскачестве дали советы зумерам по поиску работы

3 октября 2025 12:50
151
В Роскачестве дали советы зумерам по поиску работы

Начинающим специалистам без опыта работы при поиске работы необходимо показать потенциальному работодателю свои цели и амбиции, посоветовала 3 октября главный менеджер Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она объяснила, на чем сделать акцент в самопрезентации молодому поколению, которое только выходит на рынок труда.

«Молодые специалисты часто недооценивают свой потенциал, забывая, что компании ищут не только опыт, но и мотивацию, гибкость, способность к обучению и искренний интерес к делу. Главное — грамотно подать себя и превратить даже небольшой багаж знаний и навыков в убедительное резюме», — объяснила она.

Эксперт отметила, что важно сфокусироваться не на том, чего еще нет для желаемой должности, а на том, что у уже есть, пишут "Известия". 

«Курсовые, проекты, выпускные работы, проектная деятельность, участие в научных конференциях, хакатонах, практики — все это можно и нужно включать в резюме, даже если вы делали проект в рамках учебной дисциплины, но решали реальную задачу. Расскажите, какую цель ставили, какие инструменты использовали, с какими трудностями столкнулись и чего в итоге добились. Такие примеры показывают ваш подход к работе, уровень ответственности и готовность доводить начатое до конца», — сказала Шульженко.

Важной частью резюме становится раздел с описанием навыков, в котором важно упомянуть не только компетенции, но и личностные качества.

«Напишите и продемонстрируйте на примерах умение работать в команде, брать на себя инициативу, планировать время и эффективно коммуницировать. Не бойтесь делать акцент на том, что вы быстро обучаетесь — именно это особенно ценится у молодых специалистов», — добавила эксперт Роскачества.

Отдельное внимание стоит уделить целям. Многие работодатели с настороженностью относятся к кандидатам, которые не понимают, чего хотят, поэтому важно обозначить, почему соискатель выбрал именно эту сферу, чем его привлекает компания или позиция. По словам Шульженко, плюсом будет краткое сопроводительное письмо на эту тему. Также не стоит отправлять один и тот же шаблон в разные организации, лучше подчеркнуть интерес к конкретному работодателю и обозначить будущие перспективы работы в компании.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
185
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
372
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
369
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
360
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
393
Весь список