В Роскачестве дали советы зумерам по поиску работы

Начинающим специалистам без опыта работы при поиске работы необходимо показать потенциальному работодателю свои цели и амбиции, посоветовала 3 октября главный менеджер Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она объяснила, на чем сделать акцент в самопрезентации молодому поколению, которое только выходит на рынок труда.

«Молодые специалисты часто недооценивают свой потенциал, забывая, что компании ищут не только опыт, но и мотивацию, гибкость, способность к обучению и искренний интерес к делу. Главное — грамотно подать себя и превратить даже небольшой багаж знаний и навыков в убедительное резюме», — объяснила она.

Эксперт отметила, что важно сфокусироваться не на том, чего еще нет для желаемой должности, а на том, что у уже есть, пишут "Известия".

«Курсовые, проекты, выпускные работы, проектная деятельность, участие в научных конференциях, хакатонах, практики — все это можно и нужно включать в резюме, даже если вы делали проект в рамках учебной дисциплины, но решали реальную задачу. Расскажите, какую цель ставили, какие инструменты использовали, с какими трудностями столкнулись и чего в итоге добились. Такие примеры показывают ваш подход к работе, уровень ответственности и готовность доводить начатое до конца», — сказала Шульженко.

Важной частью резюме становится раздел с описанием навыков, в котором важно упомянуть не только компетенции, но и личностные качества.

«Напишите и продемонстрируйте на примерах умение работать в команде, брать на себя инициативу, планировать время и эффективно коммуницировать. Не бойтесь делать акцент на том, что вы быстро обучаетесь — именно это особенно ценится у молодых специалистов», — добавила эксперт Роскачества.

Отдельное внимание стоит уделить целям. Многие работодатели с настороженностью относятся к кандидатам, которые не понимают, чего хотят, поэтому важно обозначить, почему соискатель выбрал именно эту сферу, чем его привлекает компания или позиция. По словам Шульженко, плюсом будет краткое сопроводительное письмо на эту тему. Также не стоит отправлять один и тот же шаблон в разные организации, лучше подчеркнуть интерес к конкретному работодателю и обозначить будущие перспективы работы в компании.