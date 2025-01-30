В РФ операторов связи обяжут определять звонящих с городских номеров

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Общероссийский автоматический определитель входящих городских номеров введут РФ. Абоненты смогут видеть пометки, такие как "банк", "полезные услуги" и другие, что поможет определить, звонит ли компания или мошенник, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минцифры.

Министерство цифрового развития России намерено сделать эти правила идентификации обязательными для всех операторов связи в стране. Также сообщается, что государственным органам, банкам и операторам связи планируют запретить общение с клиентами через мессенджеры, что, по ожиданиям, поможет людям лучше распознавать мошенников.

"Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться название организации и человек, что позволит понять, звонит ли ему банк или мошенник", – говорится в документах ведомства.

В министерстве подчеркнули, что внедрение таких требований не потребует дополнительных затрат. В настоящее время ведомство обсуждает возможные меры по маркировке звонков с другими министерствами и представителями отрасли. Тем не менее, по данным газеты, говорить о конкретных мерах пока рано, так как документы все еще находятся в разработке.

Согласно данным МВД, представленных Минцифры, в 2023 году количество преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий, увеличилось почти на 30%, составив 677 тысяч случаев. За девять месяцев 2024 года рост составил 16%, что превышает 564 тысячи случаев. В структуре преступлений за 2023 год кражи составили 119,2 тысячи инцидентов, что на 5% больше по сравнению с 2022 годом. При этом злоумышленники чаще всего использовали интернет, в 78% случаев, а мобильная связь заняла второе место, пишет Смотрим.