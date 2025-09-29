В РФ хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных

58

Жертвы утечек персональных данных, вероятно, смогут получать компенсации за понесенный ущерб. Такую меру предложили ввести во Всероссийском союзе страховщиков.

Инициативой предполагается, что операторы будут обязаны страховать ответственность либо учреждать фонд, из средств которого будут обеспечены выплаты пострадавшим, приводит слова президента союза Евгения Уфимцева издание "Известия". Он отметил, что такая мера может начать работать уже в следующем году.

При этом операторы должны будут сами сообщить жертве, что ее личные данные появились в открытом доступе, чтобы она могла обратиться за денежной компенсацией. Оформлять выплату предлагается через "Госуслуги" до 5 тыс. рублей, однако если человек оценивает ущерб как более серьезный, он сможет обратиться в суд.

Роскомнадзор готов рассмотреть инициативу в виде проекта нормативного акта при поступлении, заявили в ведомстве.