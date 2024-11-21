в РФ хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав

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Для россиян, проходящих медицинский осмотр, чтобы получить водительское удостоверение, хотят ужесточить правила, создав базу граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов. Подобное изменение связано с мошенническими схемами покупки поддельных справок, которыми пользуются наркозависимые и хронические алкоголики, сообщает telegram-канал Mash.

«В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав — обязательной сдачей анализов на наркотики. Сейчас купить „хорошую“ бумажку быстрее и дешевле, чем сделать самому», — передает telegram-канал. Отмечается, что последним способом пользуются алкоголики и те, кто употребляет запрещенные вещества.

За первые девять месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошли по вине или с участием пьяных водителей, в результате чего погибли 105 человек, а более 2500 получили травмы. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, некоторые из этих аварий можно было бы предотвратить, если бы процесс получения медицинской справки был более строгим. Он отметил, что многие автошколы сотрудничают с клиниками, которые за символическую плату решают вопросы с документами. Ситуация дошла до того, что медицинскую справку можно заказать через интернет с доставкой за полчаса всего за 3000-3500 рублей. В ней уже будут подписи нарколога и психиатра, при этом анализы никто из водителей не сдает, пишет Ура.ру