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В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»

23 июня 2022 14:25
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Проведено более 150 рейдовых мероприятий.

На территории Самарской области в проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Его цель - принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами ОВД Самарской области, привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы в установленный срок.

В течение первого этапа инспекторы подразделения по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками УФССП России по Самарской области провели более 150 рейдовых мероприятий. Исполнено 141 постановления по делам об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками ОВД Самарской области, на сумму порядка 192 000 рублей. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) привлечено 117 граждан.

Во время работы полицейские и приставы проводят разъяснительную работу среди должников. Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день. Сотрудники полиции напоминают: административные штрафы должны быть уплачены своевременно. Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50-и часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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