В регионе стартует конкурс «Призвание – учить!»

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Педагогов Самарской области приглашают принять участие в одной из 15 номинаций конкурса «Призвание – учить!» и в случае победы получить выплаты в размере 150 тысяч рублей.



Напомним, конкурс для педагогов «Призвание – учить!» был анонсирован летом этого года в ходе рабочего визита Главы региона Вячеслава Федорищева на Самарский металлургический завод. Акционер завода и основатель Фонда «Эмпатия» Михаил Шелков рассказал о запуске программы, направленной на развитие творческих, интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций педагогов Самарской области. Соглашение между Правительством области и Благотворительным фондом дало старт конкурсу «Призвание – учить!».



Организаторы конкурса, Министерство образования Самарской области и Благотворительный фонд «Эмпатия» приглашают принять участие: учителей со стажем от одного года, методистов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, классных руководителей, воспитателей детских садов, преподавателей техникумов и колледжей и ряд других работников сферы образования.



Денежными премиями Фонд наградит трех победителей в каждой из 15номинаций. Перечень номинаций и основные требования к кандидатам доступны на сайтах министерства образования (https://educat.samregion.ru/press-center/news/regiona..) и Фонда «Эмпатия» (https://empathy-foundation.ru/stages/konkurs-prizvani..). В сентябре организаторы проведут вебинар, на котором ответят на все интересующие вопросы и подскажут, на что обратить внимание при заполнении заявок.



Доступ в АИС «Кадры в образовании. Самарская область» для размещения ссылки на материалы конкурса будет открыт с 1 по 14 октября 2024 года. По результатам отбора конкурсная комиссия выберет 3 победителей в каждой номинации. Общий призовой фонд от «Эмпатии» составит более 6 млн рублей.



О фонде «Эмпатия»

Благотворительный фонд «Эмпатия» создан в 2020 году предпринимателем Михаилом Шелковым, акционером Самарского металлургического завода. Фонд работает по нескольким направлениям: каждый месяц финансово поддерживает более 1300 школьных учителей и воспитателей детских садов в Свердловской области, проводит конкурс «Призвание – учить!» среди учителей Тульской области, а с 2023 года – всероссийский конкурс для учителей русского языка совместно с Министерством просвещения РФ. Для молодежи фонд организует региональный отбор олимпиады «Умницы и умники» на Урале, реализует совместные программы с МФТИ, а также награждает талантливых детей грантами за успехи в учебе и спорте.

Фото: министерство образования СО