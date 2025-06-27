В регионе состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Научиться составлять резюме, пройти собеседования и найти работу мечты, попробовать себя в новой профессии на VR-тренажере или оборудованном рабочем месте, примерить спецодежду, управлять беспилотным летательным аппаратом – все это могли сегодня сделать посетители Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка проходит по всей стране, в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В Самарской области мероприятия прошли на 11 площадках: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Красноярском районе. Главная площадка – в Струковском парке в Самаре.

«Сегодня на рынке труда гораздо больше вакансий, чем соискателей,- отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Мы организуем различные мероприятия, чтобы помочь работодателям найти сотрудников, а жителям области – подходящую работу. Проводим ярмарки вакансий, дни открытых дверей конкретных предприятий и уже третий год – Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Здесь представлены крупные работодатели, образовательные организации, выставка профессий. Надеюсь, всем участникам ярмарка будет полезной».

В рамках мероприятия прошло подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между Самарским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

На площадке ярмарки было многолюдно. Все желающие могли сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, выбрать подходящую вакансию.

«Ищу работу юриста, - поделилась Анна Канищева. - Уже получила предложение, но хочу найти место работы поближе к дому. Я думала, что юристов много и они не востребованы, пока не пришла в центр занятости. Там мне рассказали, что юристы сейчас требуются в разных сферах и здесь, на ярмарке, я убедилась, что это так, вакансий достаточно, и можно выбрать работу по душе».

В мероприятии приняли участие представители средних и высших учебных заведений Самарской области, рассказали о возможностях профобучения. Специалисты службы занятости познакомили с услугами, которые могут получить жители области. Для ветеранов СВО и членов их семей, а также людей с ограничениями по здоровью работали отдельные консультационные площадки.

Возможность попробовать себя в качестве оператора беспилотника предоставили специалисты Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова.

Тематическая фотозона, презентации работодателей, мастер-классы и тренинги также нашли своих посетителей и зрителей.

Фото: Фото: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области