В регионе прошла ИТ-конференция «Цифра в Самаре»

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Сегодня в Самарской области прошла ИТ-конференция «Цифра в Самаре», участие в которой приняли представители государственных органов и ИТ-компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Карачаево-Черкессии и других регионов России.

Открыл дискуссионную часть мероприятия врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской Константин Пресняков. В приветственном слове он назвал развитие отрасли информационных технологий одним из важных приоритетов в экономической политике региона.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с самарскими ИТ-компаниями в августе 2024 года отмечал, что ИТ – это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им активно развиваться.

В повестку конференции «Цифра в Самаре» был вынесен ряд волнующих ИТ-сообщество тем: драйверы развития ИТ-отрасли и внедрения цифровых решений в регионе; передовые цифровые решения, а также меры государственной поддержки разработчиков и заказчиков продуктов.

Говоря о развитии ИТ-отрасли, Константин Пресняков подчеркнул важную роль диалога государства и бизнеса. «Мы проводим большую работу по взаимодействию с ИТ-сектором. В частности, ежегодно проводятся встречи с сообществом с участием Губернатора области, где обсуждаются злободневные вопросы. По итогам встречи в этом году принято решение о дальнейшем продвижении решений самарских айтишников», – рассказал руководитель «цифрового» департамента.

Экспертный состав конференции определили руководители российских профильных ассоциаций (РУССОФТ), государственных органов (Правительство Самарской области, АНО «Цифровая экономика») и фондов (Российский фонд развития информационных технологий, Фонд «Сколково»), бизнеса.

Продолжая тему диалога государства и ИТ-сообщества, президент некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» Валентин Макаров отметил: «ИТ — главный мотор развития. От того, как в регионах выстроено взаимодействие с ИТ-индустрией, во многом будет зависеть развитие экономики всего региона, т.к именно ИТ-сообщество создает новую цифровую реальность, которая позволяет быстро расти и обеспечивать уровень жизни для населения».

«Мы были рады представить участникам «Цифры в Самаре» проект «Цифровая прокачка», здесь мы уже проводили наши стратегические сессии и обязательно приедем в регион снова. Это инициатива, которая помогает регионам адаптироваться к современным вызовам и использовать цифровые инструменты для улучшения качества жизни и управления. Благодаря этому проекту, субъекты получают доступ к передовым технологиям и экспертизе, что позволяет им ускоренно интегрировать цифровые решения в различные сферы, от образования до экономики», – отметила Светлана Лукина, директор направления «Цифровое развитие регионов и территорий» АНО Цифровая экономика.

Напомним, Самарская область уже не первый год удерживает позицию в числе регионов-лидеров по уровню развития ИТ-индустрии. По итогам 2023 года наша область заняла 5 место среди субъектов в группе «Лидеры». Кроме того, регион вошел в ТОП-8 субъектов России по экспорту софтверных компаний, расположившись в группе «Лидеры». А в рейтинге регионов по динамике развития софтверной индустрии Самарская область — в ТОП-3 в группе «Лидеры».

«Самарская область – сильный регион с точки зрения разработки программного обеспечения. У нас сконцентрировано большое количество частных компаний, которые выросли практически с нуля до федерального и международного уровней, успешно предлагают свои решения на российских и зарубежных рынках. Разработки представлены в широком спектре от простых до сложных продуктов», – резюмировал Константин Пресняков.

Фото: Юлия Рубцова