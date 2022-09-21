В регионе пройдут масштабные рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов

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В осеннюю погоду пешеходам и водителям необходимо быть максимально внимательными и четко соблюдать Правила дорожного движения.

На дорогах Самарского региона в текущем году зарегистрировано более 1700 дорожно-транспортных происшествий, в которых более 2200 человек получили различные травмы и 201 человек, к сожалению, погиб.

По прежнему основным видом ДТП являются наезды на пешеходов. В осенний период риски совершения ДТП с их участием возрастают в утренние и вечерние часы в период сумерек, а также при ухудшении погодных условий.

Так, в целях предупреждения автоаварий с участием пешеходов на территории городов и районов области 22 и 23 сентября сотрудники Госавтоинспекции примут участие в профилактических мероприятиях, направленных на соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов, а также правил дорожного движения пешеходами при переходе проезжей части.

В рейдовых мероприятиях будет задействовано максимальное количество нарядов ДПС, в том числе личное участие примут руководители подразделений.

Госавтоинспекция региона убедительно просит пеших участников движения: прежде чем вступать на переход, следует убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности. Осенью пешеходы должны быть еще более осторожны. Полиция напоминает, что в соответствии с пунктом 4.1 Правил дорожного движения при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области