В регионе почти 200 пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья обрели приемные семьи

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В регионе почти 200 пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья получают помощь и уход в приемных семьях. Самарская область стала одной из первых в стране, где с 2009 года начали создавать такие семьи. За это время помощь и уход уже смогли получить более 700 человек.

Основная задача создания приемной семьи для пожилых и инвалидов – восполнить потребности обеих сторон. С одной стороны – семья, которая желает помочь и изменить жизнь другого человека в лучшую сторону, с другой – пожилой гражданин, который хочет достойно встретить старость в комфортных условиях.

Соцработник Марина Сокадина со своим подопечным знакома давно. У Геннадия Авдонина ампутирована нога, передвигаться на костылях трудно. Живет он один. Близких людей, которые могли бы помочь по хозяйству, у него нет. За помощью Геннадий Федорович обратился к Марине Гарривне. В Комплексном центре соцобслуживания населения им помогли оформить приемную семью. Сегодня они живут вместе и делят все на двоих. Ведут совместный бюджет и общее хозяйство.

Без женщины, признается Геннадий Федорович, нелегко. «Марина и за квартиру помогает оплачивать, и стирает мне – спасибо ей большое за это. Все у нас хорошо, живем дружно», - рассказывает мужчина.

Над решением принять в свою семью пожилого человека Марина Гарривна говорит, долго не раздумывала. Без помощи одиноким людям соцработник с 16-летним стажем жизнь свою не представляет. На попечении у нее 13 подопечных. Каждому успевает и по хозяйству помочь, и продукты купить, и лекарства, если необходимы.

«Когда умерла мама, я очень переживала. Дети создали свои семьи, разъехались, внучка вот в садик пошла, которую я с рождения нянчила. И я осталась одна. Мне грустно, а я люблю готовить, ухаживать за одинокими людьми. У меня много таких одиноких своих бабушек», - делится Марина Гарривна.

Чтобы оформить приемную семью для пожилого человека, необходимо обратиться в комплексный центр соцобслуживания населения. Официально оформить опеку могут друзья, соседи, просто неравнодушные семьи, за исключением ближайших родственников. В рамках приемной семьи опекуну предусмотрено денежное вознаграждение в размере 3 749 рублей в месяц.

«Многие пожилые люди сталкиваются с одиночеством и психологическим дискомфортом. И как раз для того, чтобы улучшить их жизнь, сделав ее комфортнее, и при этом обеспечить им должный уход и присмотр, создаются приемные семьи для пожилых и инвалидов. Такая семья позволяет оставаться максимально в привычной им домашней среде, что позитивно влияет на их самочувствие», - отмечает заведующая отделением срочных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Юлия Кордюкова.