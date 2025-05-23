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В регионе открылось пожарное депо на производственном объекте

23 мая 2025 15:08
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Депо оборудовано современными системами безопасности.

В Самарской области открыли новое пожарное депо, которое будет защищать объекты нефтяной промышленности АО «Транснефть — Приволга».

В депо начала работу 47-я пожарно-спасательная часть, вошедшая в состав 8-го отряда ФПС ГПС Самарской области (договорной). Новое подразделение было создано 1 апреля 2025 года, и его штат насчитывает 33 человека.

Депо оборудовано современными системами безопасности. В здании есть стенд для проверки пожарно-технического оборудования, инструментальные шкафы, стеллажи для боевой одежды, зоны для обслуживания, сушки и хранения пожарных рукавов. Также предусмотрен учебный класс для повышения квалификации сотрудников.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области, полковник Сергей Аникин, подчеркнул, что новое депо не только повысит надежность производственного объекта, но и улучшит противопожарную защиту близлежащих населенных пунктов. Он также вручил благодарственные письма сотрудникам 47-й пожарно-спасательной части за их высокий профессионализм.

«Создание нового подразделения пожарной охраны и ввод современного здания депо значительно усилят противопожарную защиту нашего объекта», — сказал генеральный директор АО «Транснефть – Приволга» Дмитрий Бузлаев на церемонии открытия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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