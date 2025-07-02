В регионе на оборудовании эфирного телерадиовещания в июле пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

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В июле 2025 года на мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована квартальная профилактика, требующая временного отключения теле- и радиопередающего оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния».

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр».

ПЕРЕРЫВЫ в телерадиовещании запланированы с 8:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени:

- 08 июля 2025 года - на РТС Большая Глушица – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 10 июля 2025 года - на РТС Сергиевск – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 14 июля 2025 года - на РТС Самара (в зону охвата которой входят Новокуйбышевск и часть н.п. Красноярского, Кинельского районов) – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

- 17 июля 2025 года - на РТС Сызрань – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 23 июля 2025 года - на РТПС Жигулевск (в зону охвата которой входят Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 15 июля - на РТС Самара-Арена – радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате;

- 21 июля - на РТПС Самара-Гагарин – радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате.

21 июля с 08:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени по причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) планируется остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

График профилактических работ (по мск. времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на официальном сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя».

Информацию об остановках телерадиовещания можно узнать по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

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