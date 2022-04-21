В регионе группы кратковременного пребывания помогают семьям, воспитывающим детей с ОВЗ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В военном Параде на площади Куйбышева примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств.
В Самарской области пройдет военный Парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Каталонские правоохранительные органы сообщили, что тела трех человек обнаружили в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар.
СМИ: в Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка", его жену и дочь
Пенсионер из Новокуйбышевска Александр Таймискин начал новую жизнь после активного вмешательства депутата городской Думы Сергея Лукина.
Депутат-единоросс помог инвалиду из Новокуйбышевска переселиться в жилье со всеми удобствами
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
Начало трансляции 23 апреля в 23:30.
Прямая трансляция: Главную Пасхальную службу проведет Митрополит Сергий в Софийском соборе Самары
Новым абонентам предлагают не только попробовать голосовую связь и мобильный интернет от билайна, но и семейный тариф «Близкие люди 2».
Оператор билайн предложил жителям области протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет
Активно развивающийся и модернизирующийся завод готов уже сейчас принять сотни выпускников технических специальностей, а также расширять целевой набор.
«ОДК-Кузнецов» и СамГТУ расширяют сотрудничество
Сотрудники вуза получили доступ к уникальному архивному документу.
Что связывает шестой корпус Политеха и Совинформбюро
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.08
-1.95
EUR 83.27
-2.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе группы кратковременного пребывания помогают семьям, воспитывающим детей с ОВЗ

21 апреля 2022 15:44
122
В задачи специалистов, работающих в этих группах, входит развитие потенциала семьи и ребенка, повышение уровня родительской компетенции.

В Самарской области продолжает развиваться такой вид помощи семьям, где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды, как группы кратковременного пребывания. В числе получателей такой услуги – и семьи с детьми, находящиеся трудной жизненной ситуации, семьи, находящиеся в социально опасном положении, многодетные семьи, замещающие и неполные семьи.

В задачи специалистов, работающих в этих группах, входит развитие потенциала семьи и ребенка, повышение уровня родительской компетенции, улучшение навыков общения детей с ОВЗ со взрослыми и сверстниками, развитие у детей восприятия, внимания, памяти и мышления.

Одна из таких групп работает на базе комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа с 2018 года. Развивающие занятия проходят в групповой и индивидуальной форме. В группу принимаются дети в возрасте от 3-х до 14-ти лет. Группа рассчитана на 8-12 ребят. Занятия продолжаются около четырех часов и проводятся 3-5 раз в неделю. Общий курс пребывания в группе ребёнка длится от 1 до 6 месяцев, в зависимости от его состояния. Дети находятся под постоянным присмотром квалифицированных специалистов центра: воспитателей, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов.

«За четыре года работы нашей группы ее посетили около 100 детей. Важной задачей является развитие познавательной сферы у деток, также мы оказываем помощь и родителям», - отметила заместитель директора ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» (г.о. Нефтегорск) Дина Познякова.

С марта этого года группу посещает семилетняя Софья – у девочки есть ограничения по здоровью, она этой осенью готовится пойти в первый класс. Важным занятием для ребенка стала тренировка с логопедом для развития артикуляции. «Успехи есть и очень большие. Ребенок сюда идет с удовольствием, приходит с занятий совершенно другой, более любознательный и общительный. Она стала раскованной, смелой, научилась общаться с другими детьми, научилась себя в обществе вести», – поделилась мама Софьи Александра Чернышова.

«К нам приходят детки, которые не умеют даже держать ножницы. Мы их учим всему. Для развития моторики рук мы используем не только рисование, лепку, у нас есть также специальные пособия и методики», - поясняет педагог дополнительного образования Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа (г.о. Нефтегорск) Надежда Кузьмина.

Всего в Самарской области на базе комплексных центров социального обслуживания населения организованы 12 групп кратковременного пребывания для детей. В 2021 году группы посетили более 500 детей, а с начала 2022 года - 214 детей.

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
21 апреля 2022  16:47
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
117
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2022  14:00
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
180
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
21 апреля 2022  12:38
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
214
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
21 апреля 2022  12:30
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
216
Время требует от глав максимальной собранности, эффективности, быстрой реакции на запросы людей.
20 апреля 2022  19:31
Дмитрий Азаров требует от глав муниципалитетов исполнения обязательств - иначе отставка
557
Весь список