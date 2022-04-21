В регионе группы кратковременного пребывания помогают семьям, воспитывающим детей с ОВЗ

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В Самарской области продолжает развиваться такой вид помощи семьям, где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды, как группы кратковременного пребывания. В числе получателей такой услуги – и семьи с детьми, находящиеся трудной жизненной ситуации, семьи, находящиеся в социально опасном положении, многодетные семьи, замещающие и неполные семьи.

В задачи специалистов, работающих в этих группах, входит развитие потенциала семьи и ребенка, повышение уровня родительской компетенции, улучшение навыков общения детей с ОВЗ со взрослыми и сверстниками, развитие у детей восприятия, внимания, памяти и мышления.

Одна из таких групп работает на базе комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа с 2018 года. Развивающие занятия проходят в групповой и индивидуальной форме. В группу принимаются дети в возрасте от 3-х до 14-ти лет. Группа рассчитана на 8-12 ребят. Занятия продолжаются около четырех часов и проводятся 3-5 раз в неделю. Общий курс пребывания в группе ребёнка длится от 1 до 6 месяцев, в зависимости от его состояния. Дети находятся под постоянным присмотром квалифицированных специалистов центра: воспитателей, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов.

«За четыре года работы нашей группы ее посетили около 100 детей. Важной задачей является развитие познавательной сферы у деток, также мы оказываем помощь и родителям», - отметила заместитель директора ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» (г.о. Нефтегорск) Дина Познякова.

С марта этого года группу посещает семилетняя Софья – у девочки есть ограничения по здоровью, она этой осенью готовится пойти в первый класс. Важным занятием для ребенка стала тренировка с логопедом для развития артикуляции. «Успехи есть и очень большие. Ребенок сюда идет с удовольствием, приходит с занятий совершенно другой, более любознательный и общительный. Она стала раскованной, смелой, научилась общаться с другими детьми, научилась себя в обществе вести», – поделилась мама Софьи Александра Чернышова.

«К нам приходят детки, которые не умеют даже держать ножницы. Мы их учим всему. Для развития моторики рук мы используем не только рисование, лепку, у нас есть также специальные пособия и методики», - поясняет педагог дополнительного образования Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа (г.о. Нефтегорск) Надежда Кузьмина.

Всего в Самарской области на базе комплексных центров социального обслуживания населения организованы 12 групп кратковременного пребывания для детей. В 2021 году группы посетили более 500 детей, а с начала 2022 года - 214 детей.

Фото: правительство СО