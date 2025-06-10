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В регионе готовятся отметить День России

10 июня 2025 15:38
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В этом году праздничные мероприятия будут объединены общей темой «Мы – будущее страны!».

В Самарской области готовятся отметить один из главных государственных праздников – День России. Он подчёркивает значимость вклада каждого поколения и каждого человека в развитие нашей страны. Этот день символизирует богатство истории и культуры нашей страны, наши ценности, достижения всех регионов России. Традиционно праздничные мероприятия проводят во всех муниципальных образованиях Самарской области: вручают государственные награды, организуют концерты, фотовыставки, волонтеры раздают ленты с триколором.   (0+)

В этом году праздничные мероприятия будут объединены общей темой «Мы – будущее страны!». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, тема патриотизма будет звучать через примеры молодых людей нашей страны, которые олицетворяют собой лучшие качества России – её героизм, ум, талант, развитие и стремление к процветанию.  

12 июня в честь праздника состоится большое праздничное мероприятие – на площади Куйбышева в Самаре выступят популярные коллективы Самарской области: молодёжные группы «Волны» и «Кинемо», хореографические коллективы «Новые лица» и «М5 шоу», группа «Утро» и многие другие. Кульминацией празднования станет выступление популярной российской рок-группы «Звери». Концерт начнется в 18.00 и завершится в 22.00. 

Губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания, которое традиционно транслировалось в прямом эфире, пригласил жителей Самарской области посетить мероприятия, которые будут проходить в День России. 

Культурная программа праздника включает также мероприятия в музеях, библиотеках, выставочных центрах.

Так, 11 июня в Самарской областной детской библиотеке ко Дню России пройдет интерактивная программа, в ходе которой читатели познакомятся с особенностями и достопримечательностями родного Самарского края и своей страны.

В 11:00 можно принять участие в познавательной игре «Моя Россия».

В 12:00 пройдет познавательная игра по книгам о выдающихся людях нашей страны «Вдохновляющие истории».

А в 15:00 можно будет сыграть в авторскую познавательную твистер-игру «Мой дом – Россия».

11 июля в 18:00 День России отметят на Молодежном проспекте Самарской областной библиотеки для молодежи. В программе: «Книжный разговор» - обзор современной прозы с Татьяной Хаминой и Федором Замыцким; лекция «Образ родины в русской живописи» с демонстрацией репродукций известных картин; а также читальный зал на свежем воздухе, настольные и подвижные игры.

12 июня в 12:00 в Галерее ремесел пройдет акция «Надень народное на День России». Это совместный проект Галереи ремесел со Школой креативных индустрий г.о. Кинель. Организаторы приглашают участников в народных костюмах.

12 июня в 13:00 в Музее Алабина пройдет встреча «Родина - наш дом родной». О дружбе народов, их традициях и обычаях, ремеслах пойдет речь на музейном мероприятии. Участники узнают о том, как в России, великой, малой, уютной и бескрайней, живут и трудится люди, разных национальностей, здесь воплощают свои мечты и видят будущее. 

12 июня в 15:00 Самарский Археологический Центр проведет экскурсию по постоянной экспозиции «Лицом к лицу», посвященной Дню России и вопросам современной археологии и антропологии в формировании представлений о прошлом Самарского края.

12 июня Самарский областной художественный музей приглашает всех в историко-музейный комплекс в с. Ширяево где пройдет ежегодный музейный фестиваль «Колыбель ремесел», приуроченный к празднованию Дня России. Гостей фестиваля ждут интерактивные тематические экскурсии, мини-ярмарки, выставки, мастер-классы, авторские показы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области, а также насыщенная театрально-музыкальная программа. 

12 июня филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит праздничную иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня России. На медиафасаде появятся поздравление «С Днем России!» и символ праздника – российский флаг.

Традиционно в преддверии Дня России в Правительстве Самарской области пройдёт вручение паспортов 14-летним школьникам в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». Такую возможность получат юные жители из разных уголков региона, которые добились успехов в учёбе, спорте или общественной деятельности.

11 июня волонтеры, активисты, члены профсоюзных объединений региона совместно с ветеранами боевых действий – участниками специальной военной операции развернут ленту в цветах российского флага длиной в 1 километр от памятника князю Григорию Засекину до бассейна «ЦСК ВВС» на Самарской набережной.

Напомним также, что в День России завершается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - zagorodsreda.gosuslugi.ru. 12 июня – последняя возможность выбрать общественное пространство, которое преобразится уже в следующем году. В Самарской области во всероссийском голосовании принимают участие Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Кинель, Похвистнево и Безенчук. 

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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