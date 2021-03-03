В региональный закон о тишине внесли изменения

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Поправки вчера приняла Самарская губернская дума.

В обновленном законе уточнены места, где шуметь запрещено.

Бывшую формулировку "обеспечение тишины и покоя граждан, находящихся в многоквартирном доме" некоторые понимали так, что громкие звуки и шумы запрещались рядом со зданиями. Исходя из такого толкования привлечь к ответственности людей, нарушающих тишину за стеной, было крайне сложно.

В закон добавили упоминание о том, что нарушать покой соседей нельзя и находясь в квартире, передает sova.info.

Фото: pixabay