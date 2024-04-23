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В регионах ПФО на 86% взлетел спрос на китаистов

23 апреля 2024 12:08
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В регионах ПФО на 86% взлетел спрос на китаистов

С начала года ПФО размещено более 1000 предложений для специалистов со знанием китайского языка, что превышает показатели прошлого года на 86%. Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России выяснили каких специалистов с этим навыком ищут работодатели и сколько им готовы платить.

Напомним, что в 2024 году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В последние несколько лет российско-китайские отношения переживают новый виток развития, способствующий усилению взаимной интеграции экономических и инвестиционных интересов двух стран.

В первом квартале 2024 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка в России выросло на 70% по сравнению с аналогичном периодом 2023 года. За три месяца компаниями было опубликовано более 9 тысяч предложений по всей стране. Самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (более 3 тысяч вакансий и 37% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 1 тысячи вакансий, 12% или вакансий от всего объема по стране). Татарстан по спросу на китаистов в начале этого года вышел на 6 место по стране, Самарская область – на 8 месте по числу новых рабочих мест для китаистов.

В целом по ПФО спрос на специалистов со знанием китайского языка в первом квартале 2024 года вырос на 86% по сравнению с прошлым годом. Наиболее яркий спрос на китаистов в ПФО по сравнению с прошлым годом этой весной случился у компаний из Мордовии (рост числа вакансий для специалистов со знанием китайского сразу в 2,4 раза!).

Также китаисты стали больше цениться работодателями из Марий Эл (+125% новых вакансий по сравнению с прошлым годом), Оренбургской области (+23%), Пензенской области (+123%), Чувашии (+70%). Растёт спрос на специалистов, знающий китайский язык как родной, и в Ульяновской области (+75% новых рабочих мест), Удмуртии (+116%), в Саратовской области (+51%). в Самарской области спрос на китаистов за год вырос на 68%, в Татарстане на 73%.

Чаще всего специалистов со знанием китайского языка искали компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (18% от общего числа вакансий для китаистов), «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование» (13%), «Строительство, недвижимость» (8%), «Услуги для бизнеса» (7%) и «Сельское хозяйство» (7%).

В первом квартале 2024 года самыми востребованными стали: переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.

«Для регионов Поволжья спрос на специалистов со знанием китайского языка – активно развивающийся тренд, который уже хорошо закрепился последние пару лет на нашем рынке труда. При «развороте на Восток» количество таких предложений начинает прирастать активнее. Более того, учитывая сильную восточную языковую школу, а также развитый логистический сектор в Поволжье российские и зарубежные компании часто ищут специалистов именно в регионах ПФО. При этом, спрос растет не только на специалистов по логистике, переводчиков или закупщиков, но и на других специалистов со знанием китайского языка: ассистентов, экономистов, инженеров, юристов», – комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.

В 52% случаев для трудоустройства кандидатам требуется стаж от 1 до 3 лет, а для соискателей без опыта подходят 26% вакансий. С опытом от 3 до 6 лет - 19%, более 6 лет - 3%. Преимущественно компании предлагают кандидатам со знанием китайского языка полную занятость (95%), 3% – частичную занятость и в 1% вакансий - проектная работа.

Медиана предлагаемой китаистам зарплаты в первом квартале 2024 года в регионах ПФО составила 79,6 тысяч рублей, что на 19 тыс. больше, чем годом ранее. В целом, это чуть ниже, чем по стране, где медиана равна 98 тысяч рублей, а также ниже той, что предлагают жителям столицы – 115 тысяч рублей.

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