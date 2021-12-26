В Рассказове Тамбовской области прошел первый в России чемпионат по вязанию носков

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Определились победители первого всероссийского чемпионата по вязанию носков, который прошел в Рассказове Тамбовской области, известном как столица вязания благодаря старинному промыслу. В соревнованиях участвовали представители 33 регионов страны, рассказала ТАСС организатор чемпионата, руководитель общественного объединения "Малая родина" Марина Елютина.

"Это первый подобный чемпионат в России, в котором приняли участие более 60 мастериц из 33 регионов страны - от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Среди них было двое мужчин - из Москвы и Ярославской области, они наравне со всеми вязали и презентовали носки. Самому младшему участнику чемпионата семь лет, старшему - более 70 лет", - сообщила собеседница агентства.

Чемпионат проходил в три этапа. Сначала участники рассказывали о себе, своем крае и презентовали собственные работы. На следующем - вязали носки на скорость, и здесь самой быстрой оказалась участница из Рассказово, которая связала носок за один час. В среднем же на изготовление одного носка 38-го размера у мастериц, как выяснилось, уходит два часа. В рамках заключительного этапа участницам нужно было связать самый необычный носок.

"Так, наша самая юная участница при поддержке мамы связала двухметровый носок, в который в общем-то смело могла поместиться сама. Были носки из мусорных мешков, самые маленькие кукольные носки длиной всего два сантиметра, при их создании участница использовала очень тоненькие спицы-иголки, были самые легкие носки весом всего 7 граммов из очень тонкой пряжи", - рассказала Елютина.

Победила участница из Санкт-Петербурга, которая создала семейную коллекцию носков в стиле сказки про муми-троллей финской писательницы Туве Янссон. Второе место за серию работ о знаках зодиака досталось мастерице из московского Королева. Третье место получила участница из Нижнего Новгорода, которая представила носки из сказки Джоан Роулинг - точную копию тех, что эльф-домовик Добби подарил Гарри Поттеру на Рождество. Левый носок ярко-красный с узором из метел, правый - зеленый с золотистыми снитчами.

Фото: onlinetambov.ru