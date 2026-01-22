В районе Некрасовского спуска самарской набережной возродили каток 

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В районе Некрасовского спуска самарской набережной возродили каток 

153
221 января в Самаре открылся еще один каток – на том месте, где он располагался в советское время..

21 января в Самаре открылся еще один каток. Новая ледовая площадка площадью 800 квадратных метров появилась по предложению главы города Самары Ивана Носкова в районе Некрасовского спуска самарской набережной – на том месте, где она располагалась в советское время.

«Каток на Набережной у Некрасовского спуска – долгожданное событие для многих жителей Самары. Особенно для тех, кто помнит его по своему детству и юности в советский период. Это новый каток, поэтому его открытие было не совсем обычным – первыми на лед вышли воспитанники самарской детско‑юношеской спортивной школы № 10, благодарю ребят за красивое выступление. И приглашаю всех самарцев этой зимой побывать на этой и на других ледовых площадках города!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Вход на каток для жителей и гостей Самары бесплатный. Также доступен прокат коньков: 30 минут – 350 рублей, 1 час – 400 рублей. Кроме того, есть теплое помещение, где можно переодеться, работает камера хранения, а рядом расположены пункты питания.

Каток на Некрасовском спуске работает ежедневно, кроме понедельника и периода с 7:00 до 11:00 – в это время специалисты МАУ «Самарская набережная» будут очищать и восстанавливать лед. В дальнейшем эту ледовую площадку планируется сделать ежегодной.

Также открытая ледовая площадка площадью около 4 тысяч квадратных метров работает на территории набережной от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и в обратном направлении. Всего же в Самаре залито более 100 катков, в том числе на площади Куйбышева, в парках имени Ю. Гагарина и имени 50-летия Октября, парке Победы, парке Дружбы, сквере имени Фадеева, на территории нескольких общеобразовательных и спортивных школ города.

Карта ледовых катков в зимнем сезоне 2025/2026 доступна на сайте МАУ «Самарская газета» и по ссылке: https://clck.ru/3R3Khy.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
22 января 2026, 16:50
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки». Общество
51
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
22 января 2026, 16:25
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня. Общество
97
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
22 января 2026, 16:11
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к... Общество
130
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
388
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
422
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
393
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
382
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
397
Весь список