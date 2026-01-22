В районе Некрасовского спуска самарской набережной возродили каток 

21 января в Самаре открылся еще один каток. Новая ледовая площадка площадью 800 квадратных метров появилась по предложению главы города Самары Ивана Носкова в районе Некрасовского спуска самарской набережной – на том месте, где она располагалась в советское время.



«Каток на Набережной у Некрасовского спуска – долгожданное событие для многих жителей Самары. Особенно для тех, кто помнит его по своему детству и юности в советский период. Это новый каток, поэтому его открытие было не совсем обычным – первыми на лед вышли воспитанники самарской детско‑юношеской спортивной школы № 10, благодарю ребят за красивое выступление. И приглашаю всех самарцев этой зимой побывать на этой и на других ледовых площадках города!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Вход на каток для жителей и гостей Самары бесплатный. Также доступен прокат коньков: 30 минут – 350 рублей, 1 час – 400 рублей. Кроме того, есть теплое помещение, где можно переодеться, работает камера хранения, а рядом расположены пункты питания.



Каток на Некрасовском спуске работает ежедневно, кроме понедельника и периода с 7:00 до 11:00 – в это время специалисты МАУ «Самарская набережная» будут очищать и восстанавливать лед. В дальнейшем эту ледовую площадку планируется сделать ежегодной.



Также открытая ледовая площадка площадью около 4 тысяч квадратных метров работает на территории набережной от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и в обратном направлении. Всего же в Самаре залито более 100 катков, в том числе на площади Куйбышева, в парках имени Ю. Гагарина и имени 50-летия Октября, парке Победы, парке Дружбы, сквере имени Фадеева, на территории нескольких общеобразовательных и спортивных школ города.



Карта ледовых катков в зимнем сезоне 2025/2026 доступна на сайте МАУ «Самарская газета» и по ссылке: https://clck.ru/3R3Khy.

Фото: пресс-служба администрации Самары