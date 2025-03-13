В районах Самары приобщают жителей всех возрастных категорий к занятиям физкультурой и спортом

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Во внутригородских районах Самары ведется работа по приобщению жителей всех возрастных категорий к занятиям физкультурой и спортом. С этой целью во внутригородских районах областного центра на базе парков, скверов, а также образовательных учреждений работают тренеры по месту жительства.



«Здоровый образ жизни детям и взрослым, в том числе и среди людей с ограниченными возможностями здоровья, у нас в районе прививают 13 тренеров по месту жительства. Проводятся спортивные дисциплины, начиная от общей физической подготовки, заканчивая олимпийскими видами спорта - футбол и баскетбол. Есть и молодые виды спорта - аджилити и тег-регби», - рассказал глава Советского района Вадим Бородин.



Учитель физкультуры школы № 153, по совместительству тренер по месту жительства в Советском районе Евгений Трошенков тренирует команду по тег-регби уже 3 сезона. Каждый год в сентябре набирается новый состав.



«Тег-регби - это бесконтактный вид игры для детей младшего школьного возраста. За один сезон удается вывести команду к победе. Но главное не победа, а участие и здоровый образ жизни. Именно в молодежной среде формируется образ жизни, важные привычки. Когда молодежь активно проявляет себя в учебе, спорте, науке, мы получаем полноценное здоровое и инициативное поколение», - рассказал тренер по тег-регби, учитель физической культуры и спорта МБОУ «Школа №153» Евгений Трошенков.



Лучшие школьные районные команды примут участие в Первенстве Самары по тег-регби. Затем Чемпион поедет на областные соревнования. Первая команда губернии в итоге отправится на всероссийский турнир.



Подробная информация и график работы тренеров по месту жительства во внутригородских районах областного доступен на сайте Администрации Самары.

Фото: администрация Самары