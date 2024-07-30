В Приволжском ФО определили финалистов Игры Движения Первых «Зарница 2.0»

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В Оренбурге прошел пятый окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». По итогам состязаний были определены шесть отрядов-победителей. В финале ПФО будут представлять команды из Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областей, а также Республики Башкортостан и Пермского края.

На окружном этапе встретились 28 отрядов в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Мероприятия прошли на базе Оренбургской кадетской школы-интерната имени И.И. Неплюева. На церемонии открытия Игры поприветствовали почетные гости: представители федеральных ведомств, силовых структур, воинских подразделений и многие другие.

Во время окружного этапа участники Движения стремились одержать победу как в отрядных, так и в индивидуальных дисциплинах. В ходе личного зачета эксперты определи среди Первых лучших в разных военных специальностях: медиков, саперов, военкоров, политруков, операторов БПЛА и штурмовиков.

В Оренбурге прошли отрядные состязания и военно-тактическая игра на местности. Во время заданий участники использовали современное оборудование, что сделало игру интересной и захватывающей для молодежи.

В результате окружного этапа в финал вышли шесть отрядов: в средней возрастной категории «Елизаветинка» из Оренбургской области, «Кадеты Майна» из Ульяновской области, «Шаймуратов» из Республики Башкортостан, в старшей - «Зарничник 2» из Нижегородской области, «Доблесть» из Оренбургской области, «Патриот 159» из Пермского края и «АГАТ - Эрюжев» из Пензенской области.

Также для ребят была организована насыщенная познавательная и развлекательная программы: они посетили экскурсии, встретились с представителями спортивных сообществ, участниками СВО.

Испытания в Оренбурге стали пятыми в числе окружных этапов. До этого были определены финалисты от других федеральных округов. Финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоится в сентябре. В патриотическом проекте приняли участие ребята со всей страны: он объединил более 800 тыс. юношей и девушек. За время проведения Зарницы 2.0 с февраля 2024 года школьники, учащиеся профессиональных образовательных организаций, и курсанты кадетских училищ продемонстрировали силу и выносливость, готовность работать в команде и оказывать поддержку друзьям, знание истории своей страны и стремление служить Отечеству.