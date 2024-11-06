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В предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд

6 ноября 2024 13:32
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В предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд

В предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней, начиная с воскресенья, 29 декабря, и заканчивая средой, 8 января», — сказала она.

Юрист отметила, что последняя трудовая неделя 2024 года продлится шесть дней, с 23-го по 28 декабря. Соответственно, первым нерабочим днем в череде новогодних выходных станет воскресенье, 29 декабря.

Первым рабочим днем 2025 года станет четверг, 9 января, указала собеседница «Ленты.ру». Совпадающие с праздниками выходные дни в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, перенесут, соответственно, на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря 2025 года, добавила она.

Ранее сообщалось, что производственный календарь 2025 года, разработанный Министерством труда России, помимо новогодних выходных предусматривает следующие дни отдыха: 22-23 февраля, 8-9 марта, 1-4 мая, 8-11 мая, 12-15 июня, 2-4 ноября и 31 декабря.

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