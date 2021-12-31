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Часто насыщенные работой и суетой предновогодние будни способна преобразить праздничная атрибутика на улицах города. Новогодняя сказочная атмосфера даже в душе взрослого человека зарождает веру в чудеса и волшебство, наполняет радостью.

В преддверии нового 2022 года праздничная атмосфера царит не только на главных площадках Самары. Учреждения, организации и предприятия города зажгли сказочную иллюминацию на фасадах, украсили прилегающую территорию для создания праздничного настроения у посетителей и просто проходящих мимо самарцев.

Новогодние локации - это еще возможность устроить волшебную новогоднюю фотосессию в любом районе города!

Напомним, что в декабре во внутригородских районах прошли конкурсы на лучшее новогоднее и рождественское оформление многоквартирных домов, помещений и фасадов зданий учреждений и предприятий города.

