в преддверии лета работодатели активно ищут продавцов кваса

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С наступлением тепла в городах и курортных зонах оживают ярмарки и торговые точки под открытым небом — а вместе с ними растет и спрос на сезонный персонал. Эксперты Авито Работы проанализировали, как изменился спрос на сотрудников в сезонных продажах в апреле 2025 по сравнению с мартом этого же года. Анализ данных платформы показал, что на рынке труда востребованность обретают продавцы кваса: число вакансий для них за месяц выросло в 2,6 раза (+161%).

Точки продаж популярного среди россиян прохладительного напитка удобно размещать даже в небольших городах в местах большого скопления людей. С началом теплого сезона по всей стране требуется больше работников, которые смогут обслуживать сотни посетителей. В зависимости от отработанных смен и процента с продаж соискатели на такие позиции могут рассчитывать от 35 000 до 60 000 руб/мес.

Вторым по темпам роста сезонным направлением стала продажа кукурузы. Здесь число вакансий в апреле увеличилось более чем вдвое (+113%) за месяц. Продавцы кукурузы особенно востребованы в парковых зонах и на массовых мероприятиях, где такие угощения традиционно пользуются спросом. Средний заработок, предлагаемый соискателям на такие позиции, составляет от 35 000 до 60 000 руб/мес и зависит в конечном счете от количества и продолжительности смен, а в некоторых случаях — от процентов с продаж.

Активно набирают сезонный персонал на продажу лимонадов, воды и других прохладительных напитков — таких вакансий в апреле стало на 62% больше, чем месяцем ранее. Работодатели активно нанимают сотрудников не только в крупных городах, но и в курортных зонах, рассчитывая на высокий покупательский спрос в период майских праздников и на протяжении летнего сезона. Уровень предлагаемых зарплат колеблется от 45 000 до 70 000 руб/мес, в зависимости от региона, опыта сотрудника и формата точки — стационарная она или передвижная.