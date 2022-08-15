В православном храме при ИК-10 УФСИН СО завершена художественная роспись 

204

Церковь была построена и открыта для прихожан в 2017 году. Ее строительство осуществлялось силами сотрудников и осужденных.

Роспись православного храма, которой занимался художник Алексей Болдин, завершена к престольному празднику в честь иконы Божьей матери «Умиление». Все работы выполнены в строгом соответствии с православными канонами.

В этот же день епископ Отрадненский и Похвистневский Никифор благословил проведение праздничной божественной литургии, которую отслужил иерей Рустик Паримбеков, окормляющий исправительные учреждения Самарской области.

Подготовку и организацию богоугодного мероприятия осуществил начальник ИК-10 полковник внутренней службы Евгений Кузьмин, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области