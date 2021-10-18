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В Правительстве Самарского региона обсудили усиление профилактики детского травматизма на транспорте

18 октября 2021 14:01
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В Правительстве Самарского региона обсудили усиление профилактики детского травматизма на транспорте

В пятницу, 15 октября, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. Заседание было посвящено актуальной теме профилактики детского травматизма на транспорте и гибели несовершеннолетних на пожарах.

Работа по предупреждению несчастных случаев с несовершеннолетними проводится во взаимодействии с представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне, работниками железнодорожного транспорта. 

В сотрудничестве с центром социализации молодежи среди учащихся образовательных учреждений Самарской области ежегодно проводятся конкурсы на лучший наглядный материал по теме «Безопасность на железной дороге глазами детей» в нескольких номинациях («Слоган», «Видеосюжет», «Стихотворение, песня», «Рисунок»). Это помогает привлечь внимание подростков к данной проблеме и сформировать модель безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Так, по результатам конкурса на лучший слоган были изготовлены трафареты «Сними наушники!», «Сними капюшон!», «Возьми ребенка за руку!».  

В рамках фестиваля «ТелеКиноМастерская» проводится конкурс «Безопасный мир» на лучший социальный видеоролик по профилактике правонарушений и преступлений, а также обеспечению транспортной безопасности в молодежной среде.

Анализ несчастных случаев с несовершеннолетними показывает, что основная их причина - бесцельное нахождение подростков на объектах транспорта, несоблюдение либо незнание ими элементарных правил безопасного поведения на железной дороге. Поэтому основной акцент в работе по профилактике детского травматизма делается на своевременное удаление подростков с объектов железнодорожного транспорта (за 8 месяцев 2021 года проведен 221 рейд). В учебных заведениях инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с представителями железной дороги проводят не только профилактические лекции и беседы, но и конкурсы и викторины, демонстрируют видеоролики и мультфильмы по данной тематике, раздают буклеты, раскраски по правилам безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Показатели по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей снижаются: по сравнению с прошлым годом отмечается снижение по количеству ДТП с участием несовершеннолетних на 3,2%, по погибшим на 30,8% и по раненым на 2,9%. Тем не менее проценты снижения невелики.

Согласно указу Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года во исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги» во всех субъектах Российской Федерации организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров. 

На территории Самарской области данный проект проводится при поддержке ООО «Движение без опасности» на базе перинатального центра больницы им. В.Д. Середавина с сентября 2019 года – это серия специальных тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в целях повышения информированности молодых родителей в вопросах обеспечения безопасности детей – пассажиров, в том числе правил использования детских удерживающих устройств.

За 8 месяцев 2021 года на территории Самарской области ГИБДД проведено 2408 мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, из которых 964 направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание уделяется правилам перехода проезжей части по пешеходным переходам, управления вело-мототранспортом, средствами индивидуальной мобильности, движения автомобилей в дворах, соблюдению детьми мер личной безопасности во дворах и постоянному контролю со стороны родителей за дорожным поведением детей и подростков, пользе световозвращающих элементов, безопасных маршрутов «дом-школа-дом».

Благодаря центру «Лаборатория безопасности» профилактические занятия можно проводить в отдаленных районах региона и привозить с собой все необходимое оборудование. Внутри автомобиля находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все это оборудование предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучению правилам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. В 2021 году мобильной лабораторией безопасности проведено более 100 обучающих занятий «Культура на дорогах».

Причинами пожаров, на которых в 2021 году погибли дети, являются нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования. 

Профилактическая работа ведется на основании плана совместных действий надзорных органов пожарной охраны и органов управления социальной политики. Проводятся инструктажи, беседы, рейды, сходы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Многодетным семьям, семьям в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации установлены 3465 автономных дымовых пожарных извещателей. Наибольшее количество устройств установлено в Жигулевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Кошкинском, Кинель-Черкасском, Борском районах. Ремонт электрооборудования в местах проживания таких семей проведен в Сызрани, Чапаевске, Челно-Вершинском районе, в Чапаевске отремонтировали также печное отопление.

Теги: ДТП

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