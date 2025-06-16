В поселке Марьевка Борского района нарушено водоснабжение

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16 июня в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о проведении ремонтных работ на водозаборной скважине в поселке Марьевка Борского района.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 78 частных жилых домов (58 человек, из них 1 ребенок), водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Организован подвоз питьевой воды 2 бойлерами.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 13.00 17.06.2025.

Фото: pxhere.com