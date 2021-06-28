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10 июля в 10 часов утра в поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки» – красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка. Там, где когда-то было первое степное имение писателя-гуманиста Льва Толстого.

В 70-е годы XIX века это имение стало центром культурной жизни края. Писатель устраивал здесь конные скачки с призами. На праздник собиралось по несколько тысяч кочевников, степняков и переселенцев разных национальностей и вероисповеданий. В 2005 году традиция проведения народного праздника на территории бывшего имения Л.Н. Толстого была возрождена.

«Никто не верил, что возможно организовать такое мероприятие, да еще с участием представителей конного спорта. Мы смогли, – говорит Галина Коршунова, помощник президента общественной организации «Самарская областная федерация конного спорта». – Сегодня праздник развивается, он интересен людям, интересен спортсменам. Представители из Оренбурга, Башкирии, Казахстана с удовольствием приезжают к нам на мероприятие. Я думаю, у праздника есть будущее, и Самарская область может гордиться таким самобытным мероприятием. Оно отражает историю нашего края, которая может заиграть новыми туристическими красками. Есть прекрасный мировой пример – организация международных конно-спортивных соревнований в Шотландии. Они проходят в поле, где есть только исторический замок. За несколько дней до начала соревнований там обустраивается спортивная площадка и возводится инфраструктура для туристов, а после соревнований все убирается. Красиво, зрелищно, без урона для природы. Нам есть на кого ровняться».

В рамках «Дня степи. Толстовские скачки» Федерация конного спорта Самарской области проведет соревнования и показательные выступления спортсменов из спортивных школ г. Тольятти, Борского района и других клубов нашей области. Джигитовка, вольтижировка (дисциплина, в которой спортсмены выполняют на лошади программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений), конкур – эти и другие конно-спортивные мероприятия, организованные в лучших традициях толстовского праздника, ждут гостей. Гостеприимно распахнет свои двери «Хутор Л.Н. Толстого», где по старинному русскому обычаю хозяева встретят посетителей хлебом, солью. Несколько тематических площадок «Крестьянское подворье», «Чувашский пюрт-сюрт», «Украинская хата», «Мордовский кудо» раскрасят праздник фольклорными «красками» – блюдами национальной кухни, народными песнями, танцами и играми. Для детей предусмотрена дополнительная программа: художественный фильм о лошадях «Поли» и цикл тематических лекций.

Фото: pixabay