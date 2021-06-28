Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 100 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Днем 29 июня местами по Самарской области ожидается гроза, усиление южного ветра 15-20 м/с, град.
В Самарской области сохранится жара до +38 С
Гид по сервисам Сбера, которые позволят сделать лето еще красочнее. 
Гид: как не упустить лето
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
У спортсменов Самарской области 3 награды.
В Чебоксарах состоялся чемпионат России по легкой атлетике
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка.
В поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки»
Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство».
В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды»
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки»

28 июня 2021 14:20
72
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка.

10 июля в 10 часов утра в поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки» – красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка. Там, где когда-то было первое степное имение писателя-гуманиста Льва Толстого.

В 70-е годы XIX века это имение стало центром культурной жизни края. Писатель устраивал здесь конные скачки с призами. На праздник собиралось по несколько тысяч кочевников, степняков и переселенцев разных национальностей и вероисповеданий. В 2005 году традиция проведения народного праздника на территории бывшего имения Л.Н. Толстого была возрождена.

«Никто не верил, что возможно организовать такое мероприятие, да еще с участием представителей конного спорта. Мы смогли, – говорит Галина Коршунова, помощник президента общественной организации «Самарская областная федерация конного спорта». – Сегодня праздник развивается, он интересен людям, интересен спортсменам. Представители из Оренбурга, Башкирии, Казахстана с удовольствием приезжают к нам на мероприятие. Я думаю, у праздника есть будущее, и Самарская область может гордиться таким самобытным мероприятием. Оно отражает историю нашего края, которая может заиграть новыми туристическими красками. Есть прекрасный мировой пример – организация международных конно-спортивных соревнований в Шотландии. Они проходят в поле, где есть только исторический замок. За несколько дней до начала соревнований там обустраивается спортивная площадка и возводится инфраструктура для туристов, а после соревнований все убирается. Красиво, зрелищно, без урона для природы. Нам есть на кого ровняться».

В рамках «Дня степи. Толстовские скачки» Федерация конного спорта Самарской области проведет соревнования и показательные выступления спортсменов из спортивных школ г. Тольятти, Борского района и других клубов нашей области. Джигитовка, вольтижировка (дисциплина, в которой спортсмены выполняют на лошади программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений), конкур – эти и другие конно-спортивные мероприятия, организованные в лучших традициях толстовского праздника, ждут гостей. Гостеприимно распахнет свои двери «Хутор Л.Н. Толстого», где по старинному русскому обычаю хозяева встретят посетителей хлебом, солью. Несколько тематических площадок «Крестьянское подворье», «Чувашский пюрт-сюрт», «Украинская хата», «Мордовский кудо» раскрасят праздник фольклорными «красками» – блюдами национальной кухни, народными песнями, танцами и играми. Для детей предусмотрена дополнительная программа: художественный фильм о лошадях «Поли» и цикл тематических лекций.

 

 

Фото:    pixabay

 

Теги: поселок Гавриловский Толстовские скачки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области пройдут Толстовские скачки
25 июня 2021, 10:38
В Самарской области пройдут Толстовские скачки
В 170-летний юбилей Самарской губернии праздник впервые пройдет под эгидой Федерации конного спорта России.
Спорт
526
У подножья горы Шишка пройдет яркое, зрелище – праздник «День степи» и «Толстовские скачки»   
15 июня 2021, 17:59
«Толстовские скачки» впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными
«Толстовские скачки» впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными. Общество
624
В центре внимания
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
124
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
528
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
535
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
889
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
894
Весь список