15 октября 2025 г. в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре пройдет Престольный праздник в честь святого праведного Александра Чагринского.

В этот день состоится богослужение в новом соборном храме святого праведного Александра Чагринского. Божественную литургию возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В сослужении будут Высокопреосвященнейший митрополит Псковский и Порховский Матфей, Епископ Кинельский и Безенчукский Софроний.

Важной частью праздника станет презентация уникальных материалов Самарских епархиальных ведомостей об истории монастыря 1859–1882 гг., собранных и впервые изданных служителями Чагринской обители.

Данные материалы будут представлены кандидатом философских наук, клириком монастыря иеромонахом Александром (Демидовым) на выставке, посвященной обители.



Организаторы:

Самарская митрополия, Кинельская епархия, Красноармейское благочиние, Покровский Александро-Чагринский женский монастырь.

Информационный партнер – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Фото: Яндекс-карты