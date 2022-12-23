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В Петербурге задержали офтальмолога, на которого жаловались пациенты, ослепшие после проведенных им операций

23 декабря 2022 22:38
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Он подозревается как в оказании небезопасных услуг, так и в мошенничестве.

Офтальмолог частной клиники, на которого пожаловались следователям пациенты, ослепшие после проведенных им операций, задержан в Санкт-Петербурге по подозрению как в оказании небезопасных услуг, так и в мошенничестве, сообщил городской главк СК РФ, передает РИА Новости.

Как информирует ведомство, в ходе приема граждан зампредом СК РФ Александром Клаусом и и.о. руководителя ГСУСК по Петербургу Мариной Парастаевой поступили жалобы на врача-офтальмолога одной из частных клиник. Пациенты этого врача заявили, что они частично или полностью ослепли после проведенных им операций по удалению катаракты.

Уголовное дело возбуждено по статье дело об оказании пациентам услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточняют в главке. При корректировке плана расследования по поручению Клауса в одно производство соединено и новое дело о мошенничестве в отношении того же врача.

"Следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Анатольевича Скворцова - заведующего отделением - врача-офтальмолога офтальмологического отделения (микрохирургии глаза) частного учреждения здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"… по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ… которое соединено с указанным выше уголовным делом в одно производство. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в релизе. Так, летом 2021 года подозреваемый "ввел в заблуждение" трех петербуржцев, пообещав им при проведении операции установить иностранные линзы. За это он получил от каждого пациента по 10 тысяч рублей, отмечают в главке.

Следователи просят других жителей города, которые, предположительно, пострадали от действий офтальмолога, сообщить им об этом.

 

Фото:   ru.freepik.com

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