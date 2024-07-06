В первом полугодии 2024 года в губернии 7034 пары создали семьи

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За первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировали 11 311 записей актов о рождении.



Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 52% и 48% соответственно.



Из общего числа зарегистрированных актов о рождении 39,3% родившихся, приходится на первых детей в семье, 32,6% - вторых, 18,1% - третьих, 6,5 % - четвертых, 3,5 % - пятых и последующих детей.



В 150 самарских семьях родились двойни.



Популярными именами остаются для мальчиков: Артём, Александр, Михаил, Максим, Иван; для девочек: Ева, София, Виктория, Анна, Мария.



Редкие имена: мальчиков – Борислав, Добрыня, Лукьян, Спиридон, Яромир; девочек: Авдотья, Агапия, Весения, Златаслава, Лада.



В первом полугодии года семьи в губернии 7034 пары создали семьи.



Многие предпочитают для создания семьи красивые или значимые даты. Так, в 2024 году фаворитами самарских молодоженов стали даты: 24.02.2024 (160 пар), 24.04.2024 (190 пар), 24.05.2024 (150 пар), понедельник – 24.06.2024 (60 пар).



12 июня 2024 года – в День России – пожелали вступить в брак более 50 пар. В этот день проводились тематические регистрации заключения брака с вручением триколора во Дворцах бракосочетания городских округов Самара и Тольятти, отделе ЗАГС муниципального района Волжский.



8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, торжественные церемонии бракосочетания пройдут в живописном месте – на Вертолетной смотровой площадке Самары.

Фото: pxhere.com