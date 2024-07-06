Я нашел ошибку
Главные новости:
Начало развлекательной программы – 12:00, приезд команды – 15:00.
7 июля состоится предсезонная встреча с «Крыльями» на пляже Первомайского спуска
За первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировали 11 311 записей актов о рождении.
В первом полугодии 2024 года в губернии 7034 пары создали семьи
Вячеслав Федорищев в Москве принял участие в церемонии благодарности всех, кто работал на Международной выставке-форуме «Россия».
В Самарской области в сентябре будет открыта масштабная выставка «Самара»
За счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда России.
Тридцать первое декабря следующего года будет выходным днем
Глава региона встретился с представителями Молодежного совета при представительстве Самарской области и Ассоциации региональной молодёжи.
Вячеслав Федорищев: «Будущее Самарской области – за талантливой молодежью»
С 05:00 11 июля  до 20:00 6 августа.
В связи с проведением форума «iВолга» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Вчера, в ходе патрулирования был установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии.
Инспекторы ГИМС СО вместе с представителями транспортной прокуратуры патрулируют водный транспорт
Проверке подвергается техническое состояние тракторов и самоходной техники, их допуск к эксплуатации.
Госавтоинспекция Красноярского района проводит мероприятие под условным названием «Трактор»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В первом полугодии 2024 года в губернии 7034 пары создали семьи

6 июля 2024 22:16
176
За первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировали 11 311 записей актов о рождении.

За первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировали 11 311 записей актов о рождении.

Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 52% и 48% соответственно.

Из общего числа зарегистрированных актов о рождении 39,3% родившихся, приходится на первых детей в семье, 32,6% - вторых, 18,1% - третьих, 6,5 % - четвертых, 3,5 % - пятых и последующих детей.

В 150 самарских семьях родились двойни.

Популярными именами остаются для мальчиков: Артём, Александр, Михаил, Максим, Иван; для девочек: Ева, София, Виктория, Анна, Мария.

Редкие имена: мальчиков – Борислав, Добрыня, Лукьян, Спиридон, Яромир; девочек: Авдотья, Агапия, Весения, Златаслава, Лада.

В первом полугодии года семьи в губернии 7034 пары создали семьи.

Многие предпочитают для создания семьи красивые или значимые даты. Так, в 2024 году фаворитами самарских молодоженов стали даты: 24.02.2024 (160 пар), 24.04.2024 (190 пар), 24.05.2024 (150 пар), понедельник – 24.06.2024 (60 пар).

12 июня 2024 года – в День России – пожелали вступить в брак более 50 пар. В этот день проводились тематические регистрации заключения брака с вручением триколора во Дворцах бракосочетания городских округов Самара и Тольятти, отделе ЗАГС муниципального района Волжский.

8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, торжественные церемонии бракосочетания пройдут в живописном месте – на Вертолетной смотровой площадке Самары.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Начало развлекательной программы – 12:00, приезд команды – 15:00.
06 июля 2024, 23:15
7 июля состоится предсезонная встреча с «Крыльями» на пляже Первомайского спуска
Начало развлекательной программы – 12:00, приезд команды – 15:00. Футбол в Самаре
254
Вячеслав Федорищев в Москве принял участие в церемонии благодарности всех, кто работал на Международной выставке-форуме «Россия».
06 июля 2024, 21:29
В Самарской области в сентябре будет открыта масштабная выставка «Самара»
Вячеслав Федорищев в Москве принял участие в церемонии благодарности всех, кто работал на Международной выставке-форуме «Россия». Политика
235
С 05:00 11 июля  до 20:00 6 августа.
06 июля 2024, 19:27
В связи с проведением форума «iВолга» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
 С 05:00 11 июля  до 20:00 6 августа. Дороги
270
В центре внимания
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
557
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
1618
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».
5 июля 2024  21:00
Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей
547
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
5 июля 2024  11:57
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
367
В ходе открытого диалога представители бизнес-сообщества смогли презентовать свои идеи, задать вопросы и получить на них ответы. 
4 июля 2024  21:40
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими предпринимателями
581
Весь список