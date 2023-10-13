В Отрадненском Парке культуры и отдыха отметят Всероссийский день ходьбы

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День ходьбы - настоящий спортивный праздник, который с 2015 года проводится в начале октября по всей России. Мероприятие является частью программы Олимпийского комитета России содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».



Его цель - популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.



В Отрадном спортивный праздник пройдет в субботу, 14 октября, в Парке культуры и отдыха. В программе: конкурсы, эстафеты, мастер-классы, зарядка и массовый старт. Всех поклонников здорового образа жизни приглашают к 10:00.

Фото: freepik.com