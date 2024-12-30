В Новый год Самарскую область накроет магнитная буря

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Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание.

Синоптики предупредили жителей 63-го региона о неприятном погодном подарке в Новый год.



По данным сервиса Gismeteo, днем 31 декабря ожидается геомагнитная буря. Начнется космический шторм утром, к обеду достигнет своего пика в 7 баллов, а спадет лишь утром 1 января.



При таких явлениях врачи советуют воздержаться от употребления алкоголя и особенно тщательно следить за своим состоянием. Особенно рекомендации касаются тех, у кого есть проблемы с сердцем, пишет Сова.