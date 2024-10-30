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«ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ» - выставка питерского художника Саши Браулова.  
В новом пространстве «ЗИМ Галерея» открывается выставка «ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ»
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В новом пространстве «ЗИМ Галерея» открывается выставка «ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ»

30 октября 2024 15:55
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«ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ» - выставка питерского художника Саши Браулова.  

1 ноября состоится официальное открытие культурного центра «ЗИМ Галерея» в новом пространстве и первой выставки «ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ» питерского художника Саши Браулова.  

Авангард и ностальгия — краткое описание кропотливой и модной ручной вышивки Саши Браулова. Художник предложил совершенно новый способ размышления и восприятия архитектуры. Работы Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства «Винзавод», Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях.

«ЗИМ Галерея» представляет проект ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ, объединивший вышивки посвященные известным архитектурным объектам - от Токио до Самары и ностальгические зарисовки из детства. ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ — это отражение советской эпохи в архитектуре и высказывание о том, что человек и город - неделимы. Само название выставки отсылает к ярким конструктивистским слоганам советского времени. 

Экспозиция представлена серией “Архитектура авангарда”, включающей более 60 работ: Самара, Санкт-Петербург, Москва, Тбилиси, Иваново, Токио и здания из многих других городов. И серию «Документальная вышивка» — настоящий телепорт во времена «когда деревья были большими» — в детство. В ней художник обращается к воспоминаниям и воссоздает особый мир, в котором фантазийные и ироничные персонажи переносятся на сюжеты.  

1 ноября в рамках открытия состоится встреча с художником Сашей Брауловым, экскурсия и пройдет аукцион одной из работ – ручной вышивки здания известной всем самарцам Фабрики-кухни. Поучаствовать в аукционе смогут все гости открытия. 

«ЗИМ Галерея» открывается под эгидой одноименного жилого комплекса и распахнёт свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех №155. Тема выставки связана с концепцией жилого комплекса «ЗИМ Галерея», в составе которого строится первый в Самаре галерейный дом. Этот проект архитекторы разрабатывали, вдохновившись самым известным памятником конструктивизму – «Домом Наркомфина» в Москве, который представлен в экспозиции ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ. 

«ЗИМ Галерея» заботится о комфорте посетителей и в первые два дня вход будет осуществляться только по регистрации: 

Регистрация на официальное открытие 1 ноября в 18.30 по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/3101737/

ул. Ново-Садовая улица, 106к155 (бывший «Спортзавод)  16+

 

Фото предоставлено пресс-службой «ЗИМ Галерея»

 

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