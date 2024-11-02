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В новом пространстве «ЗИМ Галереи» открылась выставка Жить.Строить.Шить

2 ноября 2024 17:53
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В экспозиции представлено более 80 работ, вышитых вручную и посвященных известным архитектурным объектам - от Токио до Самары и ностальгическим и ироничным зарисовкам из жизни.

1 ноября состоялось официальное открытие культурного центра «ЗИМ Галерея», созданного под эгидой одноименного жилого комплекса. Первой выставкой в ном пространстве стала ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ питерского художника Саши Браулова.  (6+)

В экспозиции представлено более 80 работ, вышитых вручную и посвященных известным архитектурным объектам - от Токио до Самары и ностальгическим и ироничным зарисовкам из жизни. Первые гости выставки отметили оригинальность жанра и тепло, которое исходит от работ.

Основная тема выставки связана с концепцией жилого комплекса «ЗИМ Галерея», в составе которого строится первый в Самаре галерейный дом. Этот проект архитекторы разрабатывали, вдохновившись самым известным памятником конструктивизму – «Домом Наркомфина» в Москве. Кстати, в экспозиции представлены и ЗИМ Галерея и Дом Наркомфина, а также Фабрика кухня, Элеватор и другие известные архитектурные объекты Самары.  Саша Браулов рассказал, что на каждую работу требуется в среднем от 20 минут до 2 часов в зависимости от сложности самого объекта архитектуры и что увлечение вышивкой у него родом из детства, а источником вдохновения является его семья – жена и очаровательные дочки.   

Работы Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства «Винзавод», Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях. ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ - первая выставка художника в Самаре и посетить ее можно до января.

Культурный центр «ЗИМ Галерея» открыл свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех №155. Само здание было введено в эксплуатацию в 1980 году, и если фасад сохранил свой первоначальный облик, то помещение неоднократно меняло свою функцию. Команда проекта провела реновацию и постаралась вернуть историческую аутентичность трёхэтажному помещению.

На следующей неделе «ЗИМ Галерея» работает без выходных. Далее по графику:

Чт-Пт 16:00 – 21:00

Сб-Вс 15:00 – 21:00

Адрес: ул. Ново-Садовая улица, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

 

Фото:   «ЗИМ Галерея»

Теги: Мероприятия

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