В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с участниками дорожного движения.

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Полицейские обратились к водителям с призывом пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, быть внимательными рядом с образовательными учреждениями и не нарушать ПДД. Также стражи порядка призвали автолюбителей уделять особое внимание внешним факторам на дороге, таким как плохая видимость и сложные погодные условия.

Помимо водителей автомобилей сотрудники полиции провели беседы с пешеходами – детьми и их родителями. Полицейские акцентировали внимание на важности использования защитной экипировки, при езде на велосипедах и СИМ, а в тёмное время суток – световозвращающих элементов.

При общении со взрослыми сотрудники полиции отметили, что в первую очередь, должны показывать положительный пример безопасного поведения на проезжей части и прививать ребятам навык неукоснительного соблюдения правил.

По окончании мероприятия госавтоинспекторы раздали участникам дорожного движения профилактические памятки и призвали быть осторожными и внимательными при осуществлении маневров на дорогах и вблизи них, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО