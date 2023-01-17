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В ночь на Крещение в Самаре будет продлено время работы автобусов № 61 и 261

17 января 2023 15:26
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В ночь на Крещение в Самаре уже по сложившейся традиции купель будет организована на Полевом спуске.

В ночь на Крещение в Самаре уже по сложившейся традиции купель будет организована на Полевом спуске.

Специалисты подключают уличное освещение, устанавливают деревянные сходни и железные ограждения, расширяют место для купаний. Купель организована согласно всем требованиям безопасности, в частности, спуск и подъем, установлены дополнительные места для переодевания, а также пункты обогрева, где горожане смогут выпить горячего чая. Около купели организовано дежурство спасателей и медиков.

Для удобства гостей и жителей Самары завтра до полуночи будет продлено время работы маршрутов, проходящих по Волжскому проспекту - №№ 61 и 261, сообщает Департамент транспорта города Самары.

 

Фото:  Департамент транспорта города Самары

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