В музее ЦВО в Самаре открыли новый зал с эксклюзивными экспонатами Русской императорской армии

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В военно-историческом музее Центрального военного округа при Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось открытие нового экспозиционного зала под названием «Русская императорская армия. Реликвии и регалии XVIII – XX веков», посвященного истории обмундирования, снаряжения и вооружения Российской императорской армии.

- Экспозиционный зал Русской императорской армии является примером частно-государственного партнерства между Министерством обороны Российской Федерации и частным коллекционером Андреем Болдыревым, - сказал начальник Дома офицеров Александр Назаренко. – Экспозиция является значимым событием для Самарской области.

В зале впервые представлены ордена и медали Российской империи, полковые знаки, георгиевские награды, эполеты, холодное оружие Русской императорской армии, знаки учебных заведений и других организаций царской России, а также памятные вещи, которые дарили военнослужащим в память каких-либо знаменательных событий.

- Основная цель – это сохранение и популяризация лучших традиций российской военной службы, развитие чувства гордости за свою Родину, формирование гражданско-патриотических качеств на основе изучения военного прошлого России и достижений военно-исторической науки, - говорит А. Назаренко.

Экспозиционный зал будет действовать в течение 5 лет, передает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО