В музее Самарского ж/д вокзала запишут видеоролик с новым героем проекта «Космические старты Самары» 

Я нашел ошибку
Главные новости:
10 марта в регионе подтверждено 254 случая новой коронавирусной инфекции.
В Самаре снизилось число заболевших коронавирусом
Предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая.
В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» войдут общественники
В Самарской области консул пробудет два дня – 10 и 11 марта.
Почётный консул Королевства Испания в ПФО Альберто Собрино находится с рабочим визитом в СО
В Самарской области продолжается вакцинация населения  от новой коронавирусной инфекции, в том числе в отдаленных селах региона.
Вакцинацию от COVID-19 прошли 965 жителей сел Похвистневского района 
Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом полицейских, расследующих утечки данных.
Теперь под видом полицейских: новая схема выманивания денег у россиян мошенниками
Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову поручено ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации.
IT-специалистов по определенным цифровым направлениям будут готовить с самарских вузах 
Конкурс направлен на развитие экологического воспитания и просвещения населения.
В СО начался прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер»
Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области до 19 марта 2021 года.
В Самаре в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей стартовало тематическое консультирование граждан
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.22
EUR 87.96
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В музее Самарского ж/д вокзала запишут видеоролик с новым героем проекта «Космические старты Самары» 

10 марта 2021 14:05
98
Выбор места и героя очередного выпуска проекта неслучайны.

11 марта в музее Самарского железнодорожного вокзала (Комсомольская площадь, д.1) для представителей волонтёрского движения, общественных организаций и СМИ региона пройдёт экскурсия, а также живое общение и запись видеоролика с новым героем проекта «Космические старты Самары».

Напомним, что проект «Космические старты Самары» инициирован и разработан Общественной палатой Самарской области в рамках 170-летия Самарской губернии и 60-летия со дня первого полёта человека в космос. Он представляет собой серию видео-интервью, в которых учёные, инженеры и простые заводские рабочие ракетно-космической отрасли рассказывают об истории развития советской космонавтики и о вкладе отечественных предприятий в формирование закрепившегося бренда «Россия – лидер в космосе. Значимая дата – 60 лет с момента первого полета человека в космос – также подчеркивает интеллектуальное и индустриальное лидерство страны в год, объявленный Президентом России В.В. Путиным Годом науки и технологий. 

Выбор места и героя очередного выпуска проекта неслучайны. ОАО РЖД внесло значительный вклад в формирование и поддержание качественно работающей логистической схемы предприятий, осуществляющих кооперацию в космической сфере. Без каждодневного труда работников железной дороги невозможно было обеспечить реализацию масштабных задач по практическому освоению космоса.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом полицейских, расследующих утечки данных.
10 марта 2021  15:18
Теперь под видом полицейских: новая схема выманивания денег у россиян мошенниками
44
Конкурс направлен на развитие экологического воспитания и просвещения населения.
10 марта 2021  14:56
В СО начался прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер»
68
Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области до 19 марта 2021 года.
10 марта 2021  14:48
В Самаре в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей стартовало тематическое консультирование граждан
93
Весь список

Здравоохранение
10 марта в регионе подтверждено 254 случая новой коронавирусной инфекции.
10 марта 2021  16:07
В Самаре снизилось число заболевших коронавирусом
3
В Самарской области продолжается вакцинация населения  от новой коронавирусной инфекции, в том числе в отдаленных селах региона.
10 марта 2021  15:29
Вакцинацию от COVID-19 прошли 965 жителей сел Похвистневского района 
48
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
10 марта 2021  13:14
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
140
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15039
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16362
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
18046
Весь список
Туризм
Планируется создать многофункциональное общественное пространство в стилистике рыбацкой деревни.
9 марта 2021  14:48
Село Переволоки планируют сделать туристическим центром не только регионального, но и межрегионального значения
521
Планируя отдых в 2021 году, не помешает оглянуться на год предыдущий и посмотреть – что коронавирус нам принес и на чем сердце успокоилось. 
4 марта 2021  15:12
Как будем отдыхать в 2021 году?
371
В России появятся стандарты all inclusive
3 марта 2021  09:33
В России появятся стандарты all inclusive
991
Весь список
Образование
Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову поручено ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации.
10 марта 2021  15:08
IT-специалистов по определенным цифровым направлениям будут готовить с самарских вузах 
65
Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 9 по 11 марта. 
9 марта 2021  17:41
В полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» заявлены 6 участников из СО
333
Самарских любителей птиц приглашает фотоконкурс Большой год 2021
9 марта 2021  13:59
Самарских любителей птиц приглашает фотоконкурс «Большой год 2021»
499
Весь список

Культура
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
10 марта 2021  13:51
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
106
В Самаре снова пройдет фестиваль Дни франкофонии
10 марта 2021  09:21
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
181
Ей был 61 год. Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России.
9 марта 2021  21:28
Умерла звезда авантюрного детектива Татьяна Полякова
463
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2220
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4024
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15367
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
94
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
750
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1828
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
10 марта 2021  13:14
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
144
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
10 марта 2021  12:24
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
Политика региона
140
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
10 марта 2021  12:15
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Социум
150
Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло
10 марта 2021  10:27
Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло
ЖКХ
277
 До конца месяца будут закуплены 19 мобильных комплексов для проведения вакцинации.
9 марта 2021  20:32
Оперативный штаб СО: исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано
Политика региона
498
Весь список