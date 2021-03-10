В музее Самарского ж/д вокзала запишут видеоролик с новым героем проекта «Космические старты Самары» 

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11 марта в музее Самарского железнодорожного вокзала (Комсомольская площадь, д.1) для представителей волонтёрского движения, общественных организаций и СМИ региона пройдёт экскурсия, а также живое общение и запись видеоролика с новым героем проекта «Космические старты Самары».

Напомним, что проект «Космические старты Самары» инициирован и разработан Общественной палатой Самарской области в рамках 170-летия Самарской губернии и 60-летия со дня первого полёта человека в космос. Он представляет собой серию видео-интервью, в которых учёные, инженеры и простые заводские рабочие ракетно-космической отрасли рассказывают об истории развития советской космонавтики и о вкладе отечественных предприятий в формирование закрепившегося бренда «Россия – лидер в космосе. Значимая дата – 60 лет с момента первого полета человека в космос – также подчеркивает интеллектуальное и индустриальное лидерство страны в год, объявленный Президентом России В.В. Путиным Годом науки и технологий.

Выбор места и героя очередного выпуска проекта неслучайны. ОАО РЖД внесло значительный вклад в формирование и поддержание качественно работающей логистической схемы предприятий, осуществляющих кооперацию в космической сфере. Без каждодневного труда работников железной дороги невозможно было обеспечить реализацию масштабных задач по практическому освоению космоса.