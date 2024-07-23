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В музее «Самара Космическая» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию ЦСКБ

23 июля 2024 16:36
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На встрече ветераны и руководители РКЦ «Прогресс» вспоминали о знаменательных космических проектах, созданных в стенах знаменитого конструкторского бюро, истории, связанные с их реализацией.

В музее «Самара Космическая» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Центрального специализированного конструкторского бюро - ЦСКБ.

В честь юбилея была организована встреча, ее участниками стали ветераны ЦСКБ, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, генеральный конструктор Равиль Ахметов и молодежь ракетно-космического центра.

На встрече ветераны и руководители РКЦ «Прогресс» вспоминали о знаменательных космических проектах, созданных в стенах знаменитого конструкторского бюро, истории, связанные с их реализацией.

Директор музея Елена Кузина обратились к присутствующим с приветственным словом: «В честь 65-летия ЦСКБ мы организовали эту встречу, потому что для нашего музея это важная дата. ЦСКБ – одно из значимых предприятий ракетно-космической промышленности, его размещение в Самаре и дает право нашему городу называться «космическим», и соответственно, музею носить имя «Самары Космической». Такие встречи ветеранов ЦСКБ в музее проходили традиционно. Многие ветераны консультировали наших специалистов при подготовке экспозиции музея, участвовали в съемках документальных фильмов. Музей «Самара Космическая» поддерживает все добрые традиции и развивается на новой площадке в ТК ГудОк».

На память о юбилейной встрече почетные гости подписали плакат для фондов музеев «Самара Космическая» и РКЦ «Прогресс». Для участников встречи провели экскурсию по экспозиции музея, сообщает МВЦ "Самара Космическая".

 

Фото:   пресс-служба МВЦ "Самара Космическая"

 

Теги: Самара

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