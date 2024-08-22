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Выставка представит публике участников легендарного проекта "Большая Волга", который проходил в нашем городе 60 лет назад.
В Музее имени Алабина откроется уникальная экспозиция куйбышевских художников эпохи оттепели
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В Музее имени Алабина откроется уникальная экспозиция куйбышевских художников эпохи оттепели

22 августа 2024 14:56
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Выставка представит публике участников легендарного проекта "Большая Волга", который проходил в нашем городе 60 лет назад.

22 августа в Музее имени Алабина откроется уникальная экспозиция куйбышевских художников эпохи оттепели. Выставка представит публике участников легендарного проекта "Большая Волга", который проходил в нашем городе 60 лет назад.

Летом 1964 года Куйбышев был взбудоражен. В Художественном музее и в Доме Офицеров открылась первая зональная выставка "Большая Волга". Она объединяла художников всего Поволжья. 858 произведений и 342 авторов из всех областей и республик, расположенных на Волге. Проект был частью новой культурной политики в области изобразительного искусства. После успешной выставки "Советская Россия", прошедшей в 1959 году в столице, было решено проводить масштабные отборочные зональные выставки по всей стране. Первой в этом амбициозном проекте как раз и стала куйбышевская "Большая Волга". Ранее выставки такого масштаба проводились только в Москве. Куйбышев повернулся к искусству - десятки тысяч горожан и гостей города посетили выставку.

В 2024 году отмечается юбилей - 60 лет первой, легендарной "Большой Волге". И наша выставка поможет вспомнить куйбышевских художников, ощутить дух эпохи, погрузиться в творческую атмосферу 60-х.

"Эхо Большой Волги" - это герметичная выставка, посвященная 60-м годам XX века и куйбышевским художникам той поры. Всего на выставке будут представлены 70 работ. Основу экспозиции составят произведения, принимавшие участие в легендарной "Большой Волге". Карташов, Кулаковский, Пурыгин, Поляков, Горинов, Филатов, Филиппов, Мурзин - славные имена мастеров куйбышевского искусства.  Их работы украсят стены музея во время юбилейной выставки. Многие произведения экспонируются впервые за прошедшие 60 лет!

Масштабно будет представлена живопись этой интереснейшей эпохи, когда в изобразительном искусстве начался переход от соцреализма к суровому стилю и в тоже время проявляется влияние импрессионизма.

60-е годы - это расцвет графики в советском искусстве и Куйбышев не был исключением. Графические работы этой эпохи широко представлены на выставке и воссоздают атмосферу этого романтического времени.

Выставку дополняют биографические материалы, фотографии, документы эпохи - зрители погрузятся в художественную обстановку советских времен и проникнутся тем как жили, творили и чувствовали художники в Куйбышеве 60 лет назад.

Работы для юбилейной выставки предоставлены Самарским областным художественным музеем (СОХМ), Фондом Самарского отделения СХ, наследниками художников и частными коллекционерами.

На выставке будет представлена большая лекционная программа, подготовленная при участии сотрудников СОХМ в т.ч. работавших на выставке "Большая Волга" в 1964 году.

Дата: 22 августа - 8 сентября

Место: Музей имени Алабина ул.Ленинская, 142, I этаж   12+

 

Фото:   пресс-служба музея

Теги: Самара

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