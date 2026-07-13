16 июля (четверг) в 18.30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Музеи и кино» (16+). Ее прочитает Иван Гринько – доктор исторических наук, культурный антрополог, руководитель департамента музейных и социокультурных проектов Арт Медиа Бюро, основатель Школы прикладной музеологии, автор 12 университетских курсов в области работы с наследием, участник разработки концепции экспозиции Историко-мемориального музея Виктора Черномырдина. Мероприятие организовано в рамках проекта «Музей Рязанова 2.0».

Музеи и кино часто принято противопоставлять, однако между этими двумя сферами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Музеи и кино не просто активно взаимодействуют и обмениваются идеями и героями. Они имеют массу общих вызовов и сюжетов.

Каким образом популярные сериалы, такие как «Игра престолов» (2011–2019, 18+), влияют на музейный маркетинг? Почему некоторые голливудские фильмы, к примеру, «Код да Винчи» (2006, 12+), начинаются в экспозициях популярных музеев мира? На лекции посетители рассмотрят связь музеев и кино, взглянут на них глазами режиссеров и актеров.

Проект «Музей Рязанова 2.0» реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cZrlld