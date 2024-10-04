В Москве простились с композитором Вячеславом Добрыниным

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В Москве на Троекуровском кладбище в пятницу, 4 октября, завершилось прощание с народным артистом России, композитором Вячеславом Добрыниным, который умер на 79-м году жизни, пишут "Известия".

В зале для церемоний собрались близкие и друзья артиста. Постамент с гробом выложили красными цветами.

«Ушел из жизни наш друг, наш товарищ, наш коллега, сподвижник многих из тех, кто сегодня собрался в этом зале. Здесь, наверное, сейчас самые близкие его люди. <…> Знаете, ушел из жизни не просто гражданин, <…> ушло нечто большее, ушла, если хотите, душа нашего Отечества, человек, который во многом определял настроения, определял смыслы, определял культуру во многом», — сказал певец Лев Лещенко.

Актер и пародист Михаил Грушевский рассказал, что его с Добрыниным связывала не только личная дружба, но и общие увлечения. Он подчеркнул, что композитора знали все россияне.

После прощания гроб с телом артиста погрузили в автомобиль.

Ранее в этот день заслуженный артист России, советский и российский рок-музыкант Александр Маршал в разговоре с «Известиями» отметил, что запомнит Добрынина жизнерадостным, добродушным и веселым человеком. Оба музыканта любили группу The Beatles, часто обсуждали ее, этот коллектив повлиял на их жизни.

Добрынин — лауреат музыкальных конкурсов «Юрмала», «Ялта», «Золотой Орфей». Именная звезда музыканта заложена на «Площади звезд» у ГЦКЗ «Россия». Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Он награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».

За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.