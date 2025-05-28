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В Московском зоопарке мужчина подкинул таблетки в клетки к животным

28 мая 2025 17:21
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Сотрудники зоопарка рассказали о состоянии животных после инцидента с таблетками.

Семья рысей и амурский леопард из Московского зоопарка, которым в вольер подкинули таблетки, не пострадали. Об этом 28 мая сообщили в столичном зоопарке, пишут "Известия".

«Друзья, многие сейчас переживают за наших животных. Спешим успокоить: с семьей рысей и амурским леопардом Мизером всё в порядке. Подтверждаем: вчера наши зоологи действительно обнаружили таблетки в вольерах рысей и леопарда. В результате проверки служба безопасности Московского зоопарка быстро определила виновника происшествия», — говорится в Telegram-канале зоопарка.

Сотрудники зоопарка сразу же обратились в природоохранную прокуратуру и полицию, где им было оказано всё необходимое содействие. Нарушитель был задержан.

«Ветврачи сразу же установили дополнительное постоянное наблюдение за рысями и леопардом. По состоянию на 28 мая как с амурским леопардом Мизером, так и с группой рысей всё нормально, состояние здоровья обычное», — добавляется в сообщении.

Также в зоопарке призвали посетителей сообщать о нарушителях сотруднику службы безопасности или любому другому сотруднику зоопарка, дополняет «Газета.Ru».

27 мая генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что на территории заведения неизвестный пытался отравить леопарда Мизера с помощью таблеток. По ее словам, зоопарк совместно с правоохранительными органами проведет расследование, направленное на выяснение обстоятельств случившегося.

 

Фото: t.me/Moscowzoo_official

 

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