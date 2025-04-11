В мобильном приложении «Госуслуг Дом» появился гостевой доступ

54

В новой версии мобильного приложения «Госуслуги. Дом» появилась возможность гостевого доступа. Благодаря этому передавать показания приборов учета, оплачивать счета за услуги ЖКХ, заказывать поверку счетчиков, отправлять заявки и обращения в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, а также Государственную жилищную инспекцию может не только владелец жилых помещений в многоквартирном доме. Такой возможностью вправе воспользоваться родственник, проживающий в данный момент в квартире, или арендатор, кому собственник предоставил доступ к своей недвижимости и делегировал ответственность.



Для выдачи гостевого доступа необходим телефон гостя, связанный с его аккаунтом на «Госуслугах», а также установленное приложение на телефоне - как собственника, так и гостя. После подтверждения гость получит уведомление, а в приложении у него автоматически появится новый объект с обозначением «Гостевой доступ».



Отметим, что выдать гостевой доступ родственникам и нанимателям жилья могут также владельцы индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.



Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.



Обращаем внимание на то, что гости не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость. Собственник в любой момент сможет отозвать гостевой доступ, а гость – отказаться от предоставленного функционала.



Решать любые вопросы ЖКХ проще с приложением «Госуслуги Дом»!