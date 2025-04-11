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В мобильном приложении «Госуслуг Дом» появился гостевой доступ

11 апреля 2025 14:01
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В мобильном приложении «Госуслуг Дом» появился гостевой доступ

В новой версии мобильного приложения «Госуслуги. Дом» появилась возможность гостевого доступа. Благодаря этому передавать показания приборов учета, оплачивать счета за услуги ЖКХ, заказывать поверку счетчиков, отправлять заявки и обращения в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, а также Государственную жилищную инспекцию может не только владелец жилых помещений в многоквартирном доме. Такой возможностью вправе воспользоваться родственник, проживающий в данный момент в квартире, или арендатор, кому собственник предоставил доступ к своей недвижимости и делегировал ответственность. 

Для выдачи гостевого доступа необходим телефон гостя, связанный с его аккаунтом на «Госуслугах», а также установленное приложение на телефоне - как собственника, так и гостя. После подтверждения гость получит уведомление, а в приложении у него автоматически появится новый объект с обозначением «Гостевой доступ».

Отметим, что выдать гостевой доступ родственникам и нанимателям жилья могут также владельцы индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. 

Обращаем внимание на то, что гости не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость. Собственник в любой момент сможет отозвать гостевой доступ, а гость – отказаться от предоставленного функционала.

Решать любые вопросы ЖКХ проще с приложением «Госуслуги Дом»!

Теги: Акценты

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