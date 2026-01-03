В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по комбустиологии Иосиф Новиков дал жителям региона рекомендации по использованию пиротехники в новогодние праздники.

«В связи с празднованием Нового года увеличивается количество пациентов с травмами вследствие петард, салютов, бенгальских огней. Рекомендуется исключить использование данного развлечения детям или читать внимательную инструкцию, или покупать данную пиротехнику в официальных представителях», – подчеркнул врач-хирург, заведующий ожоговым отделением №11 Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова.

Также Иосиф Новиков напомнил общие правила безопасности при использовании пиротехнических изделий:

• Только на улице: запрещено использовать бенгальские огни в домашних условиях или закрытых помещениях — это может вызвать возгорание, пожар и даже летальный исход. Применяйте исключительно на открытых площадках.

• Первая помощь при ожогах: при лёгком покраснении кожи наложите стерильный бинт и используйте ассептический водный раствор. Если ожог глубокий, немедленно обратитесь в ожоговое отделение за профессиональной помощью.

• Особое внимание к детям: никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра — многие травмы происходят именно из-за недогляда родителей. Держите детей подальше от бенгальских огней и ни в коем случае не давайте их в руки малышам.

• Общие меры предосторожности: исключите использование пиротехники. Во время новогодней готовки на кухне не подпускайте маленьких детей к плите с блюдами, пишет Самара-МК.