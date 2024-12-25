В Минздраве рассказали, как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

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В Минздраве рассказали, как провести новогодние праздники не только без ущерба для здоровья, но и с пользой. Советами в интервью телеканалу "Россия 24" поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава сообщил, как не навредить себе во время праздников.

"Первое, с чего бы я начал, защитите себя от травматизма. Праздники всегда обращаются в первую очередь к какими-то событиями, связанными с травмой, поскольку зимние виды спорта, ну и это гололед, активное передвижение идет на машинах, поэтому максимально застрахуйте себя от травматизма. Помните об этом", — сказал Мурашко.

Он отметил, что не стоит проводить все праздничные дни за банкетным столом.

"Здесь мы возвращаемся к проблеме ожирения", — подчеркнул министр.

Он добавил, что, проводя все праздники за столом, можно переборщить с алкоголем. А напитки такого рода точно не сыграют на пользу организму. А умеренность и сдержанность в пище однозначно поможет чувствовать себя более энергичным и здоровым, пишет Смотрим.

"Еще, наверное, такой важный совет, это все-таки провести вместе со своими детьми время и провести это время активно", — отметил Мурашко.